Alcaraz le ganó a Rublev y está en cuartos de final de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz (2°) derrotó este domingo al ruso Andrey Rublev (14°) y avanzó a los cuartos de final de Wimbledon, el Grand Slam inglés que se disputa sobre césped.

Además, también consiguieron la clasificación el estadounidense Taylor Fritz (5°), el ruso Karen Khachanov (20°) y el británico Cameron Norrie (61°).

La jornada del lunes estará cargada de acción, con la participación de tres miembros del Top 10: Jannik Sinner (1°), Novak Djokovic (6°) y Ben Shelton (10°).

/Inicio Código Embebido/

Just watch this.



This stunning passing shot by Carlos Alcaraz is the Play of the Day, presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/vfmDhgjozS