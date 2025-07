Solana Sierra no pudo con Siegemund y quedó eliminada de Wimbledon

La argentina Solana Sierra no pudo seguir haciendo historia tras caer hoy en dos sets por 6-3 y 6-2 ante la alemana Laura Siegemund y quedó eliminada en octavos de final de Wimbledon 2025.

El encuentro tuvo que ser detenido en dos ocasiones debido a la intensa lluvia que cayó sobre Londres, lo que afectó el estado del campo de juego de la cancha 2 y frenó el empuje que tenía la nacida en Mar del Plata.

/Inicio Código Embebido/

Siegemund does it in straight sets ??



Laura Siegemund defeats Solana Sierra 6-3, 6-2 to advance to her first ever #Wimbledon quarter-finals ?? pic.twitter.com/76WpBuTpyU