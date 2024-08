Alcaraz estalló de furia: hizo pedazos una raqueta y fue eliminado en Cincinnati

El español Carlos Alcaraz perdió por 6-4, 6(5)-7(7) y 4-6 ante el francés Gael Monfils y fue eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en donde rompió una raqueta por el enojo que le causó perder un game.

No aprovechó ninguna de las cuatro bolas de rotura que tuvo, y Monfils ganó con precisión.

Así, Alcaraz, que llegó a Ohio buscando el número dos del mundo, se despide sin avanzar al US Open, tras ganar Roland Garros y Wimbledon.

/Inicio Código Embebido/

"He desperately wants to win this match" ??#CincyTennis pic.twitter.com/QkiDhvNHtw