Alcaraz aplastó a Djokovic y se quedó con el título en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz (3°) jugó un partidazo y pasó por arriba en sets corridos al serbio Novak Djokovic (2°) para ganarle la final de Wimbledon y obtener su cuarto título de Grand Slam.

Alcaraz, de solo 21 años, se impuso por 6-2, 6-2 y 7-6 (4) tras 2 horas y 27 minutos de juego.

El dominio de Alcaraz se vio desde el primer game, ya que salió muy decidido y con un gran timing para pegarle a la pelota, cometiendo muy pocos errores no forzados. Esto generó que Djokovic no pudiera pegar cómodo en ningún momento.

Astounding Alcaraz ??



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) ???? pic.twitter.com/bEbT9HwMZh — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

"Carlitos" consiguió dos quiebres para imponerse con un cómodo 6-2 luego de 41 minutos.

El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero, con Alcaraz pasando por arriba a Djokovic y consiguiendo dos nuevas rupturas del servicio de su rival para conseguir otro 6-2.

En la tercera manga Alcaraz sacó 5-4 y tuvo tres puntos de partido, pero los nervios se apoderaron de él y el serbio pudo recuperar el quiebre y forzar el tie-break.

Pero en la "muerte súbita" se volvió a ver la mejor versión del murciano, que se impuso por 7-4 y consiguió el triunfo.

Este fue el cuarto título de Grand Slam para Alcaraz, que ya ganó el US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros este año.

En su camino a la corona, Alcaraz derrotó a Mark Lajal, Aleksandar Vukic, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Tommy Paul y Daniil Medvedev.

Tras la victoria, ya con el trofeo en manos, afirmó: "Es un sueño ganar acá y también un honor jugar en esta cancha, que es la más hermosa".

Asimismo, añadió: "En el 40-0 del tercer set vi el triunfo todavía muy lejos porque Novak es un gran luchador. Sé que siempre va a crear sus oportunidades y no fue fácil mantenerme concentrado".

Djokovic, por su parte, quedó nuevamente en las puertas de su octavo título en Wimbledon (ya lo ganó en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022) que le hubiese permitido igualar al suizo Roger Federer como el más ganador en el césped londinense.

Luego de la derrota, el serbio reconoció: "No tuve posibilidad de igualar el nivel de los dos primeros sets de Carlos. Realmente no me correspondía hoy porque él se lo mereció".

Este partido tenía el condimento adicional de que era una reedición de la final del año pasado, en la que Alcaraz se impuso en un partidazo de cinco sets.

Con este resultado, el español igualó el historial ante Djokovic con tres triunfos por lado.