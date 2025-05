¿Por qué deberías desenchufar el cargador de tu notebook cuando no lo usás?

En la mayoría de los hogares, el televisor está conectado día y noche, incluso cuando no se está viendo ningún programa, pero, siempre permanece en modo standby, listo para prenderse con solo presionar el botón de encendido para satisfacer la necesidad de ver un deporte, escuchar música e informarse.

Y, aunque algunas personas optan por desconectarla ante tormentas eléctricas o cuando se van de vacaciones, la verdad es que el televisor no es el aparato que más preocupa a los especialistas en seguridad eléctrica.

Hay otro dispositivo, más discreto y moderno, que suele pasar inadvertido y que representa un riesgo mayor si queda enchufado sin uso y el es el cargador de la notebook; ese transformador que muchas veces se deja conectado a la pared, aunque la computadora ya no esté conectada, equivale a la comodidad de tenerlo siempre listo, sobre todo si la persona trabaja home office o se usa la notebook con frecuencia, pero, esa costumbre tiene consecuencias que van más allá del simple gasto de luz de que genera mayor consumo y, por ende, engrosa el monto a pagar por el servicio energético a fin de mes.

¿Cuáles son las razones entonces para desenchufar el cargador de la notebook cuando la misma no está en uso?

Varios son los factores por los cuales hay que desconectar el cargador de la notebook cuando el aparato no está siendo utilizado para trabajar o en momentos de ocio.

Consumo fantasma o “vampiro”

Incluso si no está cargando la computadora, el cargador sigue utilizando energía. Son pocos watts por hora, pero, sumado al resto de los dispositivos del hogar como los cargadores de celular, routers, parlantes y consolas puede representar hasta un 10% del consumo total mensual de electricidad.

Riesgo de sobrecalentamiento:

Los cargadores tienen componentes internos que continúan funcionando mientras están enchufados. Si están cubiertos por papeles, ropa, alfombras o incluso simplemente olvidados detrás de un mueble, pueden recalentarse con el tiempo, especialmente si no tienen buena ventilación que, pueden generar daños menores como enchufes derretidos, marcas en muebles, y en casos extremos con chispazos o cortocircuitos.

Vida útil del cargador

Dejarlo enchufado permanentemente puede acortar su vida útil. Al estar energizado constantemente, el desgaste interno es mayor, lo que puede llevar a fallas prematuras o pérdida de eficiencia en la carga.

Cargadores genéricos

Si el cargador no es original o no cumple con normas de seguridad como las certificaciones oficiales correspondientes, el riesgo se multiplica. Muchos cargadores alternativos no tienen protección contra sobrecargas o fallos térmicos, y podrían encenderse solos incluso sin un dispositivo conectado.

¿Cómo contrarrestar y/o evitar problemas con cargadores enchufado cuando no se usa la notebook?

Desenchufar el cargador después de usar la notebook es un gesto simple que mejora la seguridad del hogar, reduce el consumo eléctrico innecesario y alarga la vida útil de los dispositivos. También es una manera de evitar imprevistos si hay una subida de tensión o un corte abrupto de la misa.

Asimismo, en tiempos donde el trabajo, el estudio y el entretenimiento con computadoras portátiles, parece lógico dejarlas siempre listas para cargar, pero, esa comodidad no debería ir en contra de la seguridad.