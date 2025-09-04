En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tecnología

Nepal bloquea Facebook, X, YouTube y otras redes por falta de registro ante el gobierno

El ministro de Comunicación local anunció la medida, que afecta a alrededor de dos docenas de redes sociales.

04/09/2025 | 08:38Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

KATMANDÚ (AP) — El gobierno de Nepal dijo el jueves que bloquearía la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, porque las empresas no cumplieron con las regulaciones que requerían que se registraran ante el gobierno.

El ministro de Comunicación e Información de Nepal, Prithvi Subba Gurung, afirmó que alrededor de dos docenas de plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal recibieron reiterados avisos para que se presentaran y registraran oficialmente sus empresas en el país. Las plataformas serían bloqueadas de inmediato, expresó.

TikTok, Viber y otras tres plataformas de redes sociales podrían operar en Nepal porque se han registrado ante el gobierno.

El gobierno de Nepal ha solicitado a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país. Ha presentado un proyecto de ley en el parlamento que pretende garantizar que las plataformas sociales estén adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas.

El proyecto de ley, que aún no ha completado su trámite parlamentario, ha sido ampliamente criticado como una herramienta de censura y para castigar a los opositores que expresan sus protestas en línea. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades han dicho que era necesario promulgar leyes para monitorear las redes sociales y asegurar que tanto los usuarios como los operadores sean responsables y rindan cuentas de lo que comparten y de lo que se publica o dice en estas plataformas.

Lectura rápida

¿Qué hizo el gobierno de Nepal? Bloqueó plataformas de redes sociales como Facebook, X y YouTube por no registrarse.

¿Quién anunció esta medida? La medida fue anunciada por el ministro de Comunicación e Información, Prithvi Subba Gurung.

¿Cuándo se llevó a cabo el bloqueo? El anuncio se realizó el jueves, 4 de septiembre de 2025.

¿Por qué se bloquean estas plataformas? Por falta de cumplimiento con las regulaciones que exigen su registro ante el gobierno.

¿Qué críticas ha recibido el proyecto de ley? Ha sido criticado como una herramienta de censura y por violar la libertad de expresión.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Tecnología

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho