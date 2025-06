El futuro llegó: un Tesla logró hacer por primera vez una entrega sin conductor

En un hito histórico para la movilidad del futuro, Tesla dio un paso gigante hacia la autonomía total al completar con éxito su primera entrega completamente autónoma de un vehículo eléctrico Model Y.

El anuncio, realizado por el carismático director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, este viernes a través de sus redes sociales, captó la atención del mundo entero.

El vehículo, que salió de la Gigafactory en Austin, Texas, recorrió las calles de la ciudad, incluyendo tramos de autopista, hasta llegar al domicilio del comprador, situado al otro lado de la ciudad, un día antes de lo programado.

/Inicio Código Embebido/

World''s first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner''s home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq