Apple considera posponer el lanzamiento del iPhone 17 y ajustar sus precios

Desde Apple, directivos y ejecutivos están analizando la posibilidad de retrasar el lanzamiento de su próximo smartphone, el iPhone 17, que estaba previsto para septiembre. Además, están considerando la revisión de los precios tentativos del dispositivo en un competitivo mercado de alta gama.

Esta incertidumbre surge tras el reciente aumento del recargo arancelario impuesto por Donald Trump, elevando los costos al 54%, lo cual no formaba parte del plan de contingencia que la compañía había estado elaborando desde la llegada de los republicanos a la Casa Blanca y anticipando esta ofensiva comercial.

Según reportes del Wall Street Journal, Apple ha estado instando a sus proveedores a que revisen de manera más activa la planificación del ensamblaje de productos en regiones como India y Vietnam.

Este nuevo contexto coloca a Apple en una posición más vulnerable frente a sus competidores, incluyendo no solo la línea del iPhone, sino también otros productos como iPad, Mac y AirPods. Cabe destacar que el iPhone representa cerca del 50% de los ingresos de la compañía.

Los precios previamente identificados para el iPhone 17 incluían: US$ 799 para la versión estándar, US$ 999 para el modelo Air, US$ 1.099 para el modelo Pro y US$ 1.199 para el Pro Max. En contraste, el Samsung Galaxy S24 ya está disponible en el mercado a precios similares, comenzando en US$ 799.

La situación se complica aún más si consideramos que en Europa y América Latina, los costos de importación son significativamente altos debido a impuestos adicionales, lo que podría llevar el precio del iPhone 17 a superar los 1.500 dólares en algunas regiones.

Analistas expertos han subrayado que ante la imposición de aranceles, Apple había previsto una producción de hasta 25 millones de iPhones en India para 2025, con aproximadamente 10 millones destinados al mercado local. El arancel aplicable para productos provenientes de China es más del doble del que se aplica a los provenientes de India.

Este contexto ha llevado a Tim Cook a considerar un cambio en la estrategia de producción y marketing. Por ejemplo, se considera la incorporación de un ensamblaje más diversificado fuera de China, de la cual actualmente el 90% de la provisión de los dispositivos depende.

Las estimaciones sugieren que alrededor del 55% de los productos Mac y el 80% de los iPads se ensamblan en China. Las empresas occidentales podrían estar inclinándose a trasladar su cadena de producción solo si los costos de producción en Asia se vuelven menos competitivos frente a otras regiones.

Sin embargo, trasladar la producción a Estados Unidos podría resultar inviable, ya que los costos laborales son mucho más altos y se enfrentarían a los mismos aranceles.