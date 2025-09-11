FOTO: Merlos, a la salida del encuentro de Belgrano: "El perdón que vale es ante Dios".

El árbitro mendocino Andrés Merlos, quien fuera duramente cuestionado por Andrés Fassi el año pasado a raíz de sus fallos en el duelo por Copa Argentina entre Talleres y Boca, ironizó este jueves sobre el público pedido de disculpas del presidente albiazul al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Al ser abordado por la prensa tras haber dirigido el encuentro entre Belgrano y San Martín de San Juan en el “Gigante de Alberdi”, Merlos afirmó: “No sé de lo que me hablás. No he visto nada, porque he estado concentrado con el partido”.

De todos modos, tras esa respuesta inicial elusiva, el referí expresó: “Yo tengo dos caminos con el perdón: el primero es al que debemos ir todos, que es Dios, a pedirle perdón por las cosas malas que hacemos en la vida. Es el perdón más sincero, en el que uno habla desde el corazón y las entrañas. Ése es el perdón que vale”.

Y remató con una frase picante: “Después, está el otro perdón: el de la calle Corrientes. ¿Sabés lo que hay en la calle Corrientes? El teatro”.

Video. Merlos ironizó sobre las disculpas de Fassi: "El perdón de la calle Corrientes"

