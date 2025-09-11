En vivo

Merlos ironizó sobre las disculpas de Fassi: “El perdón de la calle Corrientes”

Tras dirigir el partido de Belgrano, el árbitro, que había protagonizado un violento cruce con el presidente de Talleres el año pasado, dijo que en esa avenida porteña están los teatros, en un tiro por elevación para el albiazul. 

11/09/2025 | 23:30Redacción Cadena 3

FOTO: Merlos, a la salida del encuentro de Belgrano: "El perdón que vale es ante Dios".

El árbitro mendocino Andrés Merlos, quien fuera duramente cuestionado por Andrés Fassi el año pasado a raíz de sus fallos en el duelo por Copa Argentina entre Talleres y Boca, ironizó este jueves sobre el público pedido de disculpas del presidente albiazul al mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Al ser abordado por la prensa tras haber dirigido el encuentro entre Belgrano y San Martín de San Juan en el “Gigante de Alberdi”, Merlos afirmó: “No sé de lo que me hablás. No he visto nada, porque he estado concentrado con el partido”.

De todos modos, tras esa respuesta inicial elusiva, el referí expresó: “Yo tengo dos caminos con el perdón: el primero es al que debemos ir todos, que es Dios, a pedirle perdón por las cosas malas que hacemos en la vida. Es el perdón más sincero, en el que uno habla desde el corazón y las entrañas. Ése es el perdón que vale”.

Y remató con una frase picante: “Después, está el otro perdón: el de la calle Corrientes. ¿Sabés lo que hay en la calle Corrientes? El teatro”.

  1.

    Video. Merlos ironizó sobre las disculpas de Fassi: “El perdón de la calle Corrientes”

    La Cadena del Gol

    Episodios

Lectura rápida

¿Quién es el árbitro mencionado en el artículo?
El árbitro mencionado es Andrés Merlos.

¿Qué evento provocó la controversia con Andrés Fassi?
La controversia se originó por los fallos de Andrés Merlos en un duelo por la Copa Argentina entre Talleres y Boca.

¿Qué dijo Merlos sobre el pedido de disculpas?
Merlos ironizó sobre el pedido de disculpas de Andrés Fassi al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

¿Qué comparación hizo Merlos sobre el perdón?
Merlos comparó el perdón sincero que se pide a Dios con el "perdón" de la calle Corrientes, donde hay teatro.

¿Dónde dirigió Merlos su último partido?
Merlos dirigió el encuentro entre Belgrano y San Martín de San Juan en el “Gigante de Alberdi”.

