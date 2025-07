Vuelven los controles y multas por exceso de velocidad en las calles de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba vuelve a controlar a partir de este viernes 1 de agosto los excesos de velocidad y labrará multas. El municipio había anunciado a mediados de julio la implementación de un operativo de controles de velocidad en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de "disminuir los siniestros viales y promover una conducción más segura".

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Movilidad Urbana, busca concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos.

A través de cinemómetros y dispositivos de control, las autoridades municipales realizarán mediciones en arterias principales y zonas de alta circulación, identificando a quienes exceden los límites permitidos.

Los operativos incluyen campañas de sensibilización para fomentar conductas responsables al volante. Desde el Municipio destacaron que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en la ciudad.

Acorde al último Reporte de Mortalidad Vial, el año pasado hubo 73 víctimas fatales por siniestros viales, la mitad de ellos tenía entre 10 y 29 años; seis de cada diez eran usuarios de motocicletas y el 20% peatones. Un estudio de 2024 de la Universidad de Johns Hopkins en conjunto con Conicet reveló que el 58% de los conductores excedió los límites de velocidad establecidos en la ciudad.

Desde agosto, las sanciones por incumplimiento incluirán multas de entre $52.000 y $315.000 y, en algunos casos, la retención del vehículo, según la gravedad de la infracción.

La Municipalidad informó que los controles se mantendrán de manera sostenida y se extenderán a distintos barrios, con especial énfasis en áreas cercanas a escuelas, hospitales y zonas de gran afluencia peatonal.

Los controles serán integrales. Al detectar exceso de velocidad y detener el vehículo se verificará vigencia del carnet de conducir, ITV al día y, en el caso que el inspector lo considere necesario, se realizará un test de alcoholemia.

-Las velocidades adecuadas para transitar por la ciudad de Córdoba son:

• 20 km/h en pasos a nivel.

• Velocidades menores a 30 km/h en esquinas, y proximidades a establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia.

• 40km/h en calles.

• 60km/h en avenidas.

• 60km/h en rutas que atraviesen zonas urbanas.

En diálogo con Cadena 3, Guillermo Pacharoni, especialista en tránsito, expresó que la velocidad es el factor de incidencia causal más importante en los accidentes de tránsito. "La ciudadanía le hace un reclamo constante a la municipalidad de Córdoba sobre la necesidad de reductores de velocidad", señaló.

En relación al diseño de calles y avenidas, Pacharoni mencionó que algunas podrían permitir velocidades más altas. "Es ilógico que la Avenida Ejército Argentino tenga un límite de sesenta kilómetros por hora, donde no hay gente circulando", argumentó.

El especialista también resaltó que cambiar el comportamiento de la sociedad no es sencillo. "Ningún país del mundo cambió su comportamiento mágicamente, y mucho más cuando estamos proponiendo un cambio cultural en la gestión de la velocidad", afirmó.

Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad, había explicado a esta emisora que las nuevas pistolas láser, donadas por la Iniciativa Bloomberg, permiten realizar controles de velocidad de manera itinerante. "Estamos retomando el trabajo conjunto que comenzamos el año pasado con la iniciativa Bloomberg. Estas pistolas láser fueron donadas para la seguridad vial global", comentó Fernández.

"Si no excedés la velocidad, no te van a multar. Si no te multan, no habrá recaudación indebida", señaló el funcionario.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Alejandro Bustos.