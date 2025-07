Golpeada a fierrazos: el relato de una madre asaltada en Córdoba

En la mañana del miércoles, el barrio Carrara de Horizonte Norte, de la ciudad de Córdoba, fue escenario de un nuevo episodio de violencia que pone en jaque la seguridad de los vecinos.

Rosa, una madre de 44 años, fue brutalmente atacada por dos motochorros mientras regresaba de dejar a sus hijos de 7 y 13 años en el colegio.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:30 en un descampado, dejó a la víctima con heridas graves, puntos en la cabeza y un trauma que difícilmente olvidará.

Rosa relató a Cadena 3 los momentos de terror que vivió. “Cruzo por un descampado para tomar el colectivo después de dejar a mis hijos en el colegio en Carrara Sur. Cuando vuelvo, me interceptaron dos tipos en una moto. Estaban escondidos, y cuando me di cuenta, ya los tenía encima”, narró con la voz quebrada.

La velocidad y la ferocidad del ataque no le dieron tiempo a reaccionar. “Intenté correr hacia el desagüe, pero uno me agarró de la campera, me tiró al piso y empezó a golpearme en la cabeza con algo duro, no sé si era un fierro o un arma. Me decía que me iba a pegar un tiro”.

El relato de Rosa es un reflejo crudo de la violencia desmedida: “Me golpeaban sin parar, no me daban tiempo ni a sacar el celular. Puse las manos para defenderme, agarré las suyas para que no me pegara más, y le di patadas. Pero el otro se bajó de la moto y me dio en la cabeza otra vez. Me bolsiquearon, me sacaron el teléfono y la billetera. Como vieron que no tenía más, me bloquearon los brazos y me dieron el último golpe”.

En ese momento, Rosa sintió que todo se desvanecía. “Veía negro, estrellitas, como dicen. Perdí fuerza. Cuando me vieron ensangrentada y sin poder defenderme, se fueron”.

La víctima, quien terminó internada en un centro médico cercano a la FadeA para recibir tratamiento por las heridas, agradeció haber estado sola en ese momento. “Vivir eso con mis hijos habría sido horrible”, confesó, quebrándose al final de la entrevista.

