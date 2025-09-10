Vuelve la feria del vino en Córdoba con música y gastronomía: los detalles

FOTO: La segunda edición de Vino Córdoba, La Feria, promete una experiencia enoturística

Córdoba se prepara para vibrar con la segunda edición de Vino Córdoba, La Feria, el evento que consolida a la provincia como un referente emergente en la vitivinicultura argentina.

Tras el rotundo éxito de su debut, esta esperada jornada se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025, de 17:00 a 22:00 horas, en el Hotel Quinto Centenario (Duarte Quirós 1300, ex Sheraton), en el marco de la Semana de los Vinos Cordobeses.

Esta feria, declarada de Interés Turístico Provincial y parte de los Caminos del Vino Córdoba, reúne a más de 30 bodegas boutique de regiones como Sierras Chicas, Valle de Calamuchita, Valle de Traslasierra, Sierras del Sur, Valle de Punilla, y el norte y noroeste cordobés.

Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de vinos, interactuar directamente con bodegueros, enólogos, agrónomos y emprendedores, y descubrir las historias, procesos y experiencias enoturísticas detrás de cada etiqueta.

El evento no solo ofrece degustaciones, sino también una experiencia cultural y sensorial que incluye música en vivo, una plaza gastronómica a cargo del restaurante del hotel, y espacios con emprendimientos locales relacionados con el vino.

Con un enfoque en visibilizar el trabajo de las bodegas cordobesas, Vino Córdoba, La Feria destaca la calidad y diversidad de los vinos locales, reconocidos a nivel nacional e internacional, posicionando a Córdoba como un destino enoturístico de excelencia. Detalles del evento: Evento: Vino Córdoba, La Feria - Segunda Edición

Fecha: Sábado 13 de septiembre de 2025

Horario: 17:00 a 22:00 hs.

Lugar: Hotel Quinto Centenario, Duarte Quirós 1300, Ciudad de Córdoba

Entradas: Disponibles en https://www.passline.com/eventos/vino-cordoba-la-feria-2025 Anticipadas hasta el 15 de agosto: $30.000

Generales: $40.000

Alquiler de copa: $8.000 (reembolsable al devolverla o personalizable por $5.000 adicionales)

Organizan: Córdoba Wine Travel y Pulpería Cordobesa

Invitan: Agencia Córdoba Turismo, Caminos del Vino Córdoba, Hotel Quinto Centenario, Semana de los Vinos Cordobeses, Wine Booking