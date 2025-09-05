Violento robo al piloto Moriatis: le dispararon dos veces para sacarle la moto

El piloto y actual dirigente del automovilismo argentino, Emanuel Moriatis, fue asaltado a mano armada mientras circulaba en moto por la autopista Panamericana.

El hecho ocurrió ayer poco antes de las 19 a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, cuando se disponía a ir a buscar a su hijo a una práctica de fútbol, luego de haber estado casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires.

Dos delincuentes a bordo de otra moto le dispararon un tiro para que se detuviera y lo interceptaron.

Una vez abajo del vehículo, uno de los ladrones le efectuó un disparo al cuerpo mientras Moriatis intentaba huir corriendo en dirección contraria a los autos.

Sin la moto marca Ducati ni sus pertenencias, un joven se detuvo para ayudarlo. Le prestó un celular para llamar a su familia y lo acercó hasta su casa. Por sorpresa, a un kilómetro del lugar del asalto, apareció su moto.

Estaba detenida con la pata de apoyo puesta, como si la hubieran dejado intencionalmente.