En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Violento robo al piloto Moriatis: le dispararon dos veces para sacarle la moto

Fue en la Panamericana, a la altura de la localidad de Martínez.

05/09/2025 | 10:44Redacción Cadena 3

FOTO: Emanuel Moriatis.

El piloto y actual dirigente del automovilismo argentino, Emanuel Moriatis, fue asaltado a mano armada mientras circulaba en moto por la autopista Panamericana.

El hecho ocurrió ayer poco antes de las 19 a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, cuando se disponía a ir a buscar a su hijo a una práctica de fútbol, luego de haber estado casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires.

Dos delincuentes a bordo de otra moto le dispararon un tiro para que se detuviera y lo interceptaron.

Una vez abajo del vehículo, uno de los ladrones le efectuó un disparo al cuerpo mientras Moriatis intentaba huir corriendo en dirección contraria a los autos.

Sin la moto marca Ducati ni sus pertenencias, un joven se detuvo para ayudarlo. Le prestó un celular para llamar a su familia y lo acercó hasta su casa. Por sorpresa, a un kilómetro del lugar del asalto, apareció su moto.

Estaba detenida con la pata de apoyo puesta, como si la hubieran dejado intencionalmente.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Emanuel Moriatis? Fue asaltado a mano armada mientras circulaba en moto por la autopista Panamericana.

¿Quién es Emanuel Moriatis? Es un piloto y actual dirigente del automovilismo argentino.

¿Cuándo ocurrió el asalto? Ocurrió ayer poco antes de las 19.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la autopista Panamericana, a la altura de Fondo de la Legua, en Martínez, Buenos Aires.

¿Cómo sucedió el asalto? Dos delincuentes a bordo de otra moto dispararon para que se detuviera y lo interceptaron.

¿Por qué un joven lo ayudó? Lo asistió prestándole un celular para llamar a su familia y llevándolo a su casa tras el asalto.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho