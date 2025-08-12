En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Video: dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas en el Hipódromo

Los dueños de los laboratorios del fentanilo ya habían protagonizado un escándalo. En 2022, se pelearon a golpes en el Hipódromo de San Isidro.

12/08/2025 | 00:29Redacción Cadena 3

FOTO: Video: dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas en el Hipódromo

Los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, propietarios de los laboratorios farmacéuticos apuntados por las muertes causadas por el fentanilo contaminado, protagonizaron un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro en octubre de 2022, que incluyó destrozos y una pelea a trompadas con directivos y policías.

Según supo Noticias Argentinas, el incidente, que ahora cobra una nueva y macabra relevancia, ocurrió durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club, donde un caballo del stud "Mamina", propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza".

La decisión de los comisarios deportivos desató la furia de los hermanos. Damián García Furfaro se subió a los carteles indicadores y rompió la marquesina, una escena que quedó registrada en un video. Pero el escándalo no terminó ahí: en el palco de autoridades, se trenzaron a golpes de puño con directivos del hipódromo y personal policial. "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”, relató un testigo a Clarín.

Como consecuencia del episodio, el stud "Mamina" fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la "prohibición por tiempo indeterminado" para acceder a los palcos. Además, se inició una causa penal por "atentado y resistencia a la autoridad".

En su descargo judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente de comportamiento violento se suma a otro episodio en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Hipódromo de San Isidro? La familia García Furfaro protagonizó un escándalo por una carrera de caballos que derivó en peleas y destrozos.

¿Quiénes fueron los implicados? Los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro fueron los protagonistas del incidente.

¿Cuándo sucedió el hecho? El altercado ocurrió en octubre de 2022 durante el Gran Premio Jockey Club.

¿Cuál fue la consecuencia legal? Se inició una causa penal por "atentado y resistencia a la autoridad" y el stud "Mamina" fue suspendido por dos años.

¿Qué defensa presentaron los García Furfaro? Afirmaron ser "víctimas y no victimarios" en el incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho