FOTO: Viajó colgado de un tren de alta velocidad y vivió para contarlo

Un hombre de 24 años puso en riesgo su vida en Austria al viajar ‘colgado’ de la parte exterior de un tren de alta velocidad que partió mientras él fumaba un cigarrillo, informaron medios internacionales.

La situación obligó a realizar una parada de urgencia para lograr que el pasajero saliera del incómodo lugar donde se encontraba, según una crónica del sitio Actualidad RT.

El incidente ocurrió días pasados en St. Polten en una formación de Railjet que se dirigía a la capital, Viena, y tomó repercusión este martes.

Ferrocarriles Federales Austríacos informó que cuando las puertas se cerraron y el convoy, que puede alcanzar los 230 kilómetros por hora, inició su marcha, el sujeto se aferró al espacio entre dos coches.

Para llamar la atención de otros pasajeros, comenzó a golpear las ventanillas, por lo que el conductor fue advertido y accionó el freno de emergencia para detener el tren.

Finalmente siguió su camino y llegó a la estación de Viena Meidling siete minutos tarde, en tanto que el el joven era entregado a la Policía.

Un caso similar ocurrió en Alemania, en enero de este año, cuando un hombre terminó detenido después de viajar 30 kilómetros entre dos vagones de un tren de alta velocidad que se dirigía a Núremburg y que alcanzó los 282 kilómetros por hora.

Se trataba de un húngaro que no tenía pasaje y que había bajado en Ingolstadt, también en ese caso, para fumar un cigarrillo.

Cuando observó que el tren cerraba sus puertas, el húngaro se ubicó entre dos coches.

La formación se detuvo después de que testigos denunciaran que habían visto una figura entre coches y el sujeto fue apresado por un policía que estaba a bordo.