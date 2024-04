Veteranos de Malvinas se retiraron de un acto por el discurso de una docente

El acto anual por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que organiza la municipalidad de Punta Indio, se vio opacado este martes por un escándalo que obligó a los excombatientes a retirarse del lugar en medio del evento.

Disgustados por el sesgo "partidario" que atribuyeron al discurso pronunciado por una profesora de historia, se levantaron de sus sillas y se fueron “con lágrimas en los ojos”, según contaron algunos de los presentes.

El triste episodio se produjo cuando Soledad Reyes, docente y secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la localidad bonaerense, dio su interpretación del conflicto bélico y también hizo alusión al rol de los medios de comunicación durante aquella coyuntura.

“Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”, señaló.

/Inicio Código Embebido/

? CAMBIO DE ÉPOCA.

Una docente kirchnerista que pensó que podía seguir mintiendo como todos estos años, nunca pensó que por su discurso, los veteranos de la guerra de malvinas, sus familiares y militares que acompañaban iban a terminar retirándose en pleno acto, sumado al… pic.twitter.com/9IMChFbVhF — Escuela Austriaca de Economía ???????? (@DiegoMac227) April 3, 2024

/Fin Código Embebido/

Antes de que la mujer finalizara su discurso, los excombatientes comenzaron a retirarse uno tras otro del patio, aparentemente afectados por la inclinación “político partidaria” que la docente dio a su discurso.

El disgusto de los veteranos ocurrió cuando la profesora compartió su mirada sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura militar.

Luego un grupo de los presentes -entre quienes había familiares de los veteranos- interpeló a la maestra e incluso se pidió que desconectaran el micrófono para que no pudiera retomar su alocución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La profesora Reyes defendió su mirada: “Soy profesora de historia y bueno...”, aunque los reproches volvieron con más fuerza.

“Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos”, se quejó una mujer.