Los docentes vuelven a parar hoy: es la segunda huelga desde el inicio de clases

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) confirmó la realización hoy del segundo paro nacional en lo que va del ciclo lectivo, al que se suman también las universidades.

El Gobierno nacional, en tanto, advirtió que descontará el día a los maestros que adhieran a la medida de fuerza.

“Paran los y las docentes del país el 4 de abril, fecha que tiene relevancia emocional porque es el día que asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba en Neuquén. En este contexto hemos determinado un paro en toda la Argentina que vamos a confluir con los docentes de Conadu [Federación Nacional de Docentes Universitarios]”, explicó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa de la que participó también el titular de Suteba, Roberto Baradel, que adhirió a la medida, al igual que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba también pararán mañana en contra el gobierno del presidente Javier Milei.

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó Alesso en declaraciones a radio Splendid.

En ese marco, agregó: "Hay una presión de nuestros compañeros porque no llegan a fin de mes. Hemos tenido mucha paciencia".

Por parte del Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se descontará el día a quienes adhieran al paro.

“¿Qué aporte da un paro a la educación cuando algunos de ellos estuvieron a favor del cierre de las escuelas durante un año y medio en la pandemia?. Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se va a descontar el día o va tener la consecuencia que la ley permita”, señaló Adorni.