Crece la tendencia de fiestas de 15 compartidas para reducir costos

En Santa Fe, se ha vuelto tendencia celebrar fiestas de 15 compartidas para ahorrar costos. Esta modalidad consiste en que varias familias se unen para realizar una sola fiesta para sus hijas que cumplen años en fechas cercanas. La idea es que las quinceañeras sean amigas entre sí y compartan el mismo grupo.

La empresa "En el Campo Eventos", ubicada en la ciudad de Galves, ya promociona esta opción. Según José Grassi, dueño del salón de eventos, la propuesta es similar a las fiestas de fin de curso o graduaciones escolares donde todas las familias celebran juntas. "Prácticamente el grupo de amigos es el mismo, lo que varía son los familiares", explicó Grassi.

El costo promedio para una fiesta estándar oscila entre $800 mil y $1 millón. Sin embargo, al compartir los gastos comunes como salón, sonido, fotógrafo y seguridad entre dos o tres familias puede resultar mucho más económico.

No obstante, esta tendencia no ha llegado a Córdoba aún, según lo relevado por Cadena 3. Los propietarios de los salones consultados indicaron que no han tenido casos de fiestas compartidas y algunos incluso afirmaron que rechazarían tal solicitud.

Lo más común en Córdoba es compartir la celebración dentro del seno familiar cuando coinciden cumpleaños importantes como los quince y dieciocho años.

Este tipo de celebraciones compartidas parece ser una respuesta a la situación económica actual y al alto costo de las fiestas. Aunque esta tendencia se está viendo en Santa Fe, ya se ha visto en otras celebraciones como comuniones y cumpleaños infantiles.

Informes de Matías Arrieta y Federico Borello.