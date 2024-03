Casiello: "Todo indica que vamos a un masivo rechazo de la propuesta salarial"

El Gobierno de Santa Fe y los gremios docentes mantuvieron un nuevo encuentro este miércoles, en el marco de la discusión paritaria. Se puso sobre la mesa una propuesta de incremento salarial del 9 por ciento, dos puntos por encima del 7 por ciento ofrecido anteriormente.

Juan Pablo Casiello, titular de Amsafé Rosario, afirmó en Primera Plana, por Cadena 3 Rosario que salieron de la reunión con “la decepción de encontrar una propuesta bastante parecida a la propuesta que ya habíamos rechazado ampliamente”.

“El Gobierno insiste en no reconocer la paritaria 2023, en no cumplirla debidamente, en no pagar lo que nos debe del mes de enero, que es un 22 por ciento y nos presenta una propuesta para este mes del 9 por ciento, cuando estamos hablando de una estimación inflacionaria del primer trimestre cercana al 60 por ciento”, añadió.

Del mismo modo, el gremialista denunció que se trata de “un fuerte retroceso del salario y de las jubilaciones que rechazamos de plano". "Sumado a eso el retiro de los fondos nacionales con el incentivo docente”, planteó.

A partir de la mañana de este viernes las asambleas de los departamentos realizarán las mociones y después se votará en todas las escuelas de la provincia. “Todo indica que vamos a un masivo rechazo de la propuesta y a una profundización del plan de lucha a partir de la semana que viene”, concluyó.