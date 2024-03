Paritaria docente: hubo otra oferta y gremios la ven "lejos de la expectativa"

El gobierno de Santa Fe llevó a la mesa paritaria con el sector docente la propuesta de un incremento salarial para marzo del 52,9% con respecto a diciembre, si se incluye en ese número la deuda pendiente de la paritaria 2023. Desde el sector docente, si se toma en cuenta el salario de diciembre, sintetizan que en realidad la suba es del 9% (a diferencia del 7% ofrecido anteriormente).

“En un contexto de muchísima dificultad que todos conocemos, estamos realizando la mejor oferta del país. Para la Provincia representa un gran esfuerzo, que está por encima de nuestras posibilidades, pero lo hacemos con la convicción de que queremos que los chicos estén en las aulas aprendiendo, hoy más que nunca”, remarcó al término del encuentro el ministro de Educación, José Goity.

La propuesta oficial está compuesta por un aumento del 16,5% para marzo (conformado por un 9% más un 7,5% de manera extraordinaria y por única vez) y que se completa con el incremento otorgado en enero (14%) y en febrero (22,4%) -este último a abonarse por planilla complementaria este viernes-. De esta manera, si la propuesta es aceptada, los docentes santafesinos van a cobrar de bolsillo un 52,9% en marzo más que en diciembre pasado.

El ministro señaló que “la Educación es nuestra prioridad hoy y siempre, por eso realizamos este esfuerzo y apelamos a que los docentes lo comprendan, lo valoren, y tengamos un ciclo lectivo con los chicos aprendiendo en la escuela”, remarcó.

“Estamos en un momento complicado, con recursos limitados y aún así pagamos más que el resto de las provincias. En ese contexto, Santa Fe trabaja para que los chicos estén en las escuelas. Sabemos que las escuelas cerradas no son una solución y que al contrario generan muchísimas dificultades, ya lo hemos vivido”, sentenció el ministro.

La otra campana

No obstante, desde el sector docente no lo consideran de esa manera. Tras la reunión con autoridades provinciales, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, afirmó: “. Nos parece que indudablemente está lejos de lo que nosotros habíamos planteado”.

“De la deuda de la paritaria 2023 que es el 22.4% del mes de enero, proponen abonar un tercio de esa deuda a través de una suma no remunerativa y no bonificable, una partecita de la deuda que tiene el gobierno de la provincia con trabajadores activos y pasivos”, detalló el gremialista.

Y amplió: “Esa suma va entre 25.000 y 30.000 pesos. Volvemos a sostener lo mismo, la propuesta tiene que tener tres ejes, uno tiene que ver con las condiciones de trabajo, no se está hablando nada d eso. Ni sobre infraestructura, ni concurso ni procesos de enseñanza ni aprendizaje”.

En esa línea, el dirigente sindical completó: “Segundo eje, propuesta salarial. Volvemos a sostener, en la provincia de Santa Fe, a esta hora, hay un solo dato, del IPEC, que dio 20,4% de aumento en enero y ofrecen un 9%. Es 27.200 pesos para un maestro, que pierde 28.000 de incentivo docente. La propuesta es una rebaja salarial. La deuda que tiene el gobierno de la provincia con los trabajadores no la está abonando, no se está saldando. Está claro que esta propuesta no da cuenta de las expectativas que tenemos trabajadoras y trabajadores”.

De cara a lo que viene, apuntó: “Vamos a convocar a asamblea para el viernes a las 18 horas. Habrá debates y votaciones a lo largo y ancho de la provincia y lo vamos a sintetizar el día viernes. No hay nuevos elementos para poder considerar esta propuesta como algo mejor. El resultado de la asamblea provincial va a ser definir de qué manera continuamos un plan de lucha”.