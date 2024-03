Los gremios docentes de la CGT pararon en todo el país con adhesión dispar

Los cuatro gremios docentes de la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) realizaron hoy un paro total de actividades, en reclamo del "financiamiento de la educación" y mejoras salariales, que tuvo adhesión dispar en el inicio de clases en las provincias de Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, y sólo del nivel secundario en la Ciudad de Buenos Aires.

El paro de UDA, Sadop, AMET y CEA se sintió con más fuerza en Córdoba, Neuquén y San Juan, según los relevamientos.

Esta vez la medida de fuerza fue de los gremios docentes de la CGT se dio luego de la huelga que llevó a cabo el lunes pasado el sindicato mayoritario del sector, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que pertenece al CTA de los Trabajadores, en el inicio de clases de otro grupo de provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde más de 196.000 estudiantes del secundario comenzaron las clases este lunes, los directivos hablaron de una asistencia docente dispar según la institución, pero en general no se sintió tanto ya que UTE el el gremio fuerte del distrito y no llamó al paro porque pertenece a la CTA de los Trabajadores.

El secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió: "El Gobierno nacional se negó a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Tuvimos una reunión sin ninguna respuesta".

Romero, dijo que esta medida es debido a que no les hicieron "propuestas" desde el Gobierno y no alcanzaron un acuerdo salarial. "Lo que me preocupa es que cobran $250.000, y ahora menos por la falta de aportes. Hay miles de docentes que tienen ese salario, que está por debajo de la línea de la pobreza, y son jefes de familia", expresó.

Los dirigentes gremiales explicaron que en la reunión de la semana pasada los funcionarios escucharon las demandas del sector docente, pero no elevaron ninguna propuesta salarial y confirmaron la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Por este motivo, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta este martes.

La medida de fuerza llevó el acompañamiento de los triunviros de la CGT, Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña.