Dieron de baja la web de Télam y vallaron el edificio de la agencia estatal

A días de la promesa de cierre de la agencia de noticias Télam, el presidente Javier Milei ordenó el vallado de la redacción, el otorgamiento de licencias a sus trabajadores y la suspensión de la web. De esta forma, avanza en concretar lo que fue una de sus promesas de campaña.

Durante la madrugada del lunes, un cordón de la Policía de la Ciudad cercó la redacción ubicada en Bolívar 531, Ciudad de Buenos Aires, impidiendo el paso a sus trabajadores que debían ingresar a cumplir con sus tareas. Para el mediodía, la asamblea de trabajadores de Télam había convocado a un "abrazo" solidario en las puertas de la agencia a modo de protesta.

En paralelo, la página web del medio público fue dada de baja y muestra un error con el escudo nacional y la frase: “Página en reconstrucción”. También se les notificó a sus trabajadores vía correo electrónico la licencia

El Gobierno acaba de bloquear la página de Telam



Y esta enviando un comunicado a los trabajadores donde los dispensa de prestar su débito laboral por 7 días.



VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!!!!

Durante la madrugada, los trabajadores de la agencia fueron notificados vía correo electrónico de la licencia por siete días con goce de sueldo que instrumentó su interventor, Diego Chaher, en la previa de lo que será el cierre definitivo del medio.

El pasado viernes, el Presidente había anticipado ante la Asamblea Legislativa que avanzaría con el cierre de la agencia al argumentar que Télam "ha sido utilizada durante las ultimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista".

Es el mismo argumento que usó Hernán Lombardi, exsecretario de Medios Públicos del gobierno de Mauricio Macri, cuando en 2018 ordenó el despido de 357 trabajadores de la agencia, muchos revertidos a posterior por la justicia.

Este lunes en horas del mediodía tuvo lugar el abrazo solidario en apoyo a los trabajadores y habló la delegada de la agencia de noticias. "Le queremos decir al interventor y a Milei que vamos a defender a Télam porque no solamente son nuestros puestos de trabajo, sino que Télam garantiza la democracia".

"No pretendemos que el Presidente piense que nosotros somos gente de bien. Porque la gente de bien son los poderes económicos para ellos, nosotros somos trabajadores y trabajadoras que nos la ganamos poniendo el pecho todos los días, informando y garantizando esa información en todo el país. Así vamos a defender a Télam, no se va a cerrar porque los trabajadores no lo vamos a permitir", añadió.

Informe de Orlando Morales.