Javkin, en acto de Malvinas: alusión al reclamo vigente y "firmeza para la paz".

Durante el acto en memoria de Malvinas, el alcalde Javkin instó a "mantener nuestro reclamo" por las islas y destacó la situación difícil que atraviesa Rosario.

Acompañado por veteranos de guerra y familiares de los caídos, el alcalde defendió la soberanía "en un momento donde todo se cuestiona". Utilizó el concepto de paz para referirse a la ciudad: "A pesar de los golpes, la mafia no prevalecerá".

Tras la ceremonia nacional por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, liderada por el presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, el alcalde Pablo Javkin hizo un llamado en el cenotafio del Parque a la Bandera a "mantener nuestro reclamo" de soberanía sobre las islas y también abordó la crisis de seguridad en la ciudad.

"El mejor tributo que podemos rendir a nuestros héroes es mantenernos firmes en nuestro reclamo", dijo el alcalde el martes 2 de abril.

Javkin estuvo acompañado por ex combatientes, sus familias y autoridades locales y provinciales.

Después de entonar el Himno Nacional, recordó la gesta de Malvinas: "Hubo diversas interpretaciones. La más despiadada fue la desatención a Malvinas frente a la indiferencia de quienes querían olvidar el momento más triste de nuestra historia. Malvinas se mencionaba como algo ajeno, trivializando una lucha que fue real, con más de 600 personas".

El jefe municipal continuó: "Luego vino una tendencia a promover el reclamo de soberanía cuando en realidad había intereses en explotar los recursos que nos pertenecen, porque son de nuestra tierra".

"Hoy, en un momento donde todo se cuestiona y emerge una corriente hacia lo pragmático, el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros héroes es mantener firme nuestro reclamo, pacífico pero persistente. Hasta que nuestro reclamo sea reconocido, no hay lugar para la renuncia ni el declive", agregó.

El alcalde subrayó que "la firmeza es esencial para la paz" y vinculó esta idea con la situación actual de la ciudad: "Y eso es lo que necesita Rosario, paz".

"Estamos atravesando nuestro momento más difícil. La ciudad está siendo afectada por el accionar de diversas mafias que buscan sembrar el terror. La gravedad de la situación requiere respuestas consistentes y sostenidas en el tiempo", continuó Javkin.

Después de insistir en la necesidad de que "cada uno haga su parte", concluyó: "En las cárceles, inteligencia contra el crimen. En las calles, presencia policial. En el sistema judicial, un enfoque acusatorio y una estructura federal para investigar y enjuiciar".

Y afirmó que "recuperaremos la paz si marcamos claramente la diferencia entre aquellos que desean contribuir y aquellos que solo buscan dañar la ciudad".

"Las mafias deben saber que, a pesar de los golpes, no prevalecerán. La gente de bien no será vencida. Rosario, a pesar de sus heridas, se levanta. Resistirá y lo volverá a hacer. No esperen que retrocedamos ni un paso", concluyó.