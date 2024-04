Hartazgo en Santa Fe por los paros: "Es una opción descontar los días"

La jornada de paro nacional tuvo su repercusión en Santa Fe, puesto que Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe) adhirió a la medida y las escuelas santafesinas no tendrán actividad este jueves.

La vicegobernadora Gisela Scaglia cuestionó la medida de fuerza y advirtió: “Cada vez que los gremios me atacan, les pregunto a los gremios cuándo vamos a discutir sobre educación. Es una opción descontar los días de paro. No se puede estar en abril sin haber cerrado la paritaria de marzo. Y ahora este paro sorpresa. Pongamos un incentivo al docente que quiere ir a trabajar”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Nos llevan a una situación dramática. Qué le decís a un chico al que le quitás el futuro porque no querés ir a trabajar. No pueden seguirle el ritmo a Baradel. Se tiene que terminar”, exigió la funcionaria en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, cuestionó: “Los chicos no pueden ser rehenes de los gremios. La situación no da para más. Nosotros hacemos el esfuerzo máximo para recomponer el salario, les proponemos una paritaria mensual. Mientras la prioridad no sea el aprendizaje y sean las discusiones y los paros, estaremos en problemas. Hoy la decisión del paro es de Baradel, y Santa Fe va detrás de eso”.

Scaglia aseguró, además, que de aceptar la oferta salarial, “un docente ganaría 500 mil pesos por cuatro horas”. “En doble turno estarían en casi 1 millón. Depende de la antigüedad y demás”, sentenció.