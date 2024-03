La vicegobernadora de Santa Fe pidió que se debata la Ley de Seguridad interior

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, habló con Cadena 3 sobre la llegada de las Fuerzas Armadas a Rosario, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la situación de extrema violencia que atraviesa la ciudad y aclaró que sólo brindarán apoyo logístico.

No obstante, señaló que “es importante en este momento que la Argentina debata la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio rosarino y distintos puntos del país con una ley de seguridad interior que permita esto”.

Sobre la situación en Rosario dijo que es fundamental la presencia de las FFAA porque acompañan a lo que es Gendarmería y acompañan el proceso de saturación que atraviesa la ciudad.

“Sería muy importante que también se hiciera un cambio en la ley de seguridad interior de la Nación y le permitiéramos a las FFAA intervenir de otra manera en la ciudad de Rosario”, opinó.

Y aclaró: “Si uno está en una situación de terrorismo las FFAA no pueden intervenir de la manera que uno pensaría que deben hacerlo. Hoy la ley se los permite en una tarea logística y de apoyo. No vamos a ir nunca contra la ley de seguridad interior”.

Sobre el accionar en las cárceles de Santa Fe, dijo que serán “muy duros” pero siempre dentro del marco de la ley. “Los que están presos en Santa Fe no son personas que no hicieron nada. Mataron violentamente, a sangre fría. No les importó lo que hicieron. Dentro del sistema penitenciario de Santa Fe vamos a ir con toda la dureza que nos permita la ley”, subrayó.

Entrevista de Miguel Clariá