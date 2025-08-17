FOTO: Una turista española salvó a un niño de ahogarse en un río del centro de China

Una turista española cuyas rápidas reacciones salvaron a un niño chino de ahogarse en un río en la provincia de Hunan recibió gran cantidad de elogios de los internautas chinos.

Marta Santana, de 31 años, viajaba con amigos por el río Tuojiang en el antiguo poblado de Fenghuang, ubicado en el distrito homónimo en Hunan, en el centro de China, alrededor del mediodía del 7 de agosto cuando notó a un niño que, mientras jugaba cerca del agua, tropezó y cayó al río, de acuerdo con un reportaje publicado el miércoles por el periódico en inglés China Daily.

“El agua arrastró entonces al niño río abajo. Me di cuenta de que no sabía nadar y que el agua ya le había cubierto la cara”, relató la turista española.

Santana, exentrenadora de natación con 10 años de experiencia y habilidades como socorrista, no dudó en actuar al ver que el niño estaba en peligro.

“No lo pensé dos veces y salté al río para salvarlo. Lo agarré para que no se hundiera bajo el agua”, recordó.

El abuelo del niño también saltó al agua poco después de Santana y juntos sacaron al chico a la orilla.

Santana comentó que el lugar era “bastante profundo y con una corriente fuerte para un niño”.

“Fue el instinto el que me llevó a lanzarme para salvarlo”, expresó Santana, y añadió que siempre se mantiene alerta cerca del agua porque sabe que las corrientes representan peligro.

Los videos del rescate se difundieron en línea, recibiendo amplios elogios de los internautas chinos por las acciones heroicas de la turista española. Santana expresó su alivio al ver que el niño estaba a salvo y afirmó que “sin duda haría lo mismo” si se volviera a encontrar en una situación similar.

También elogió al abuelo que se tiró al agua y ayudó en el rescate.

Testigos dijeron que el puente de piedra desde el que Santana saltó estaba aproximadamente a entre 5 y 10 metros del lugar donde el niño cayó al agua, y que la corriente era rápida.

Tras el rescate, el tema “turista extranjera salvó valientemente a un niño en el poblado antiguo de Fenghuang” subió a la lista de tendencias en la plataforma de redes sociales Sina Weibo, con más de 1,8 millones de visualizaciones en internet.

Los internautas dejaron comentarios como “La bondad no tiene fronteras” y “Los que se disponen a lanzarse al agua también son héroes”.

Santana, en su primer viaje a China tras arribar a finales de julio, visitó Pekín y Shanghai, así como Zhangjiajie y Xiangxi en Hunan y calificó al viaje de perfecto.

“Disfruté mucho este viaje a China. En especial me gusta la hospitalidad del pueblo chino”, destacó.

Yang Xiaoli, jefa del departamento de cultura y turismo del distrito de Fenghuang, expresó que “el acto desinteresado de la turista extranjera es una hazaña heroica. Tal comportamiento valiente y bondadoso es verdaderamente admirable”.

Como destino turístico popular, Fenghuang registra un número creciente de turistas extranjeros, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua. Datos de las autoridades locales de cultura y turismo muestran que de enero a junio, el distrito recibió más de 10 millones de visitas turísticas, generando ingresos por turismo superiores a 10.000 millones de yuanes (unos 1.390 millones de dólares).