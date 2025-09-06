Una policía asistió un parto en una ambulancia camino al hospital Eva Perón

En la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XXIII asistió a una ambulancia proveniente de la localidad de Clason, en el departamento Iriondo. El vehículo trasladaba a una mujer con trabajo de parto avanzado y solicitó acompañamiento policial mientras se dirigía al hospital Eva Perón.

Durante el trayecto, la oficial María Bravo subió a la unidad sanitaria y asistió el nacimiento de la beba, que ocurrió en el interior de la ambulancia. La madre, identificada como Vanesa S., dio a luz en condiciones de urgencia y con la colaboración de los efectivos que intervinieron en la escena.

Al llegar al hospital Eva Perón, madre e hija fueron recibidas por personal de maternidad, que confirmó que ambas se encuentran en buen estado de salud. El hecho generó emoción entre los equipos de seguridad y salud que participaron en el inusual operativo.