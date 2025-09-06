En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una policía asistió un parto en una ambulancia camino al hospital Eva Perón

La oficial María Bravo asistió a una mujer que dio a luz en pleno traslado en ambulancia hacia el hospital Eva Perón; madre e hija se encuentran en buen estado.

06/09/2025 | 08:47Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Madre e hija se encuentran en buen estado.

En la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XXIII asistió a una ambulancia proveniente de la localidad de Clason, en el departamento Iriondo. El vehículo trasladaba a una mujer con trabajo de parto avanzado y solicitó acompañamiento policial mientras se dirigía al hospital Eva Perón.

Durante el trayecto, la oficial María Bravo subió a la unidad sanitaria y asistió el nacimiento de la beba, que ocurrió en el interior de la ambulancia. La madre, identificada como Vanesa S., dio a luz en condiciones de urgencia y con la colaboración de los efectivos que intervinieron en la escena.

Al llegar al hospital Eva Perón, madre e hija fueron recibidas por personal de maternidad, que confirmó que ambas se encuentran en buen estado de salud. El hecho generó emoción entre los equipos de seguridad y salud que participaron en el inusual operativo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la madrugada del sábado? Personal del Comando Radioeléctrico asistió a una ambulancia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto avanzado.

¿Quién asistió el nacimiento? La oficial María Bravo subió a la ambulancia y asistió en el nacimiento de la beba.

¿Dónde fue trasladada la mujer? La mujer fue trasladada al hospital Eva Perón.

¿Cómo se encuentran la madre y la hija? Ambas se encuentran en buen estado de salud según el personal de maternidad.

¿Por qué fue emotivo el operativo? El hecho generó emoción entre los equipos de seguridad y salud que participaron en la asistencia.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho