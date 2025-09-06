Una policía asistió un parto en una ambulancia camino al hospital Eva Perón
La oficial María Bravo asistió a una mujer que dio a luz en pleno traslado en ambulancia hacia el hospital Eva Perón; madre e hija se encuentran en buen estado.
06/09/2025 | 08:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Madre e hija se encuentran en buen estado.
En la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XXIII asistió a una ambulancia proveniente de la localidad de Clason, en el departamento Iriondo. El vehículo trasladaba a una mujer con trabajo de parto avanzado y solicitó acompañamiento policial mientras se dirigía al hospital Eva Perón.
Durante el trayecto, la oficial María Bravo subió a la unidad sanitaria y asistió el nacimiento de la beba, que ocurrió en el interior de la ambulancia. La madre, identificada como Vanesa S., dio a luz en condiciones de urgencia y con la colaboración de los efectivos que intervinieron en la escena.
Al llegar al hospital Eva Perón, madre e hija fueron recibidas por personal de maternidad, que confirmó que ambas se encuentran en buen estado de salud. El hecho generó emoción entre los equipos de seguridad y salud que participaron en el inusual operativo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la madrugada del sábado? Personal del Comando Radioeléctrico asistió a una ambulancia que trasladaba a una mujer en trabajo de parto avanzado.
¿Quién asistió el nacimiento? La oficial María Bravo subió a la ambulancia y asistió en el nacimiento de la beba.
¿Dónde fue trasladada la mujer? La mujer fue trasladada al hospital Eva Perón.
¿Cómo se encuentran la madre y la hija? Ambas se encuentran en buen estado de salud según el personal de maternidad.
¿Por qué fue emotivo el operativo? El hecho generó emoción entre los equipos de seguridad y salud que participaron en la asistencia.