FOTO: Una familia perdió a sus tres hijos en un voraz incendio en Ushuaia

Un incendio consumió en la noche del domingo una vivienda del barrio Peniel, en Ushuaia, y dejó como saldo la muerte de tres hermanos y a sus padres internados en grave estado.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Mateo (17), Ignacio (19) y Lucas (21) Cruz Sejas, cuyos cuerpos aparecieron entre los escombros de la casa, destruida por completo.

Los padres, Carlos Cruz (45) y Fabiola Vanesa Sejas (43), lograron escapar con ayuda de vecinos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional, donde permanecen en terapia intensiva.

De acuerdo con los médicos, Fabiola sufrió quemaduras en el 16% de su cuerpo, mientras que Carlos presenta lesiones en el 35% y compromiso en las vías aéreas, lo que exige intervenciones periódicas en quirófano.

El fuego se desató cerca de las 23.35 del domingo 31 de agosto en la cocina de la vivienda, aparentemente por un desperfecto eléctrico.

La construcción de material ligero facilitó la propagación de las llamas y varias garrafas explotaron en el interior, lo que complicó el trabajo de los bomberos.

Finalmente, la Justicia ordenó una consigna policial en el lugar para permitir las pericias y los cuerpos de los tres hermanos serán sometidos a autopsia antes de ser entregados a sus familiares.