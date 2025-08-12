FOTO: Un policía retirado de Córdoba fue detenido por presunto abuso sexual infantil

Un policía retirado de la provincia de Córdoba fue detenido por presunto abuso sexual infantil y ahora la causa quedó bajo secreto de sumario.

El Ministerio Público Fiscal provincial informó que un ex Cabo de la Policía de Córdoba, que estaba retirado desde 2008, fue detenido en el marco de una causa por presunto abuso.

La Fiscalía de Instrucción de delitos contra la integridad sexual investiga un hecho de supuesto abuso sucedido en una casilla policial en la costanera Norte.

El caso por el que se acusa al efectivo ocurrió este lunes por la tarde en la garita policial ubicada entre las calles Bailen y Caroya.

En este marco se ordenó la detención del agente retirado y se dispuso el secreto de sumario mientras la investigación sigue su curso.

Por el hecho, los vecinos de la zona atacaron la garita policial y ahora la zona quedó resguardada por personal de Gendarmería.