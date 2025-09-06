FOTO: Un motociclista resultó gravemente herido tras chocar con un auto en la autopista 25 de Mayo

Un helicóptero del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) tuvo que intervenir de urgencia en la mañana de este sábado para trasladar a un motociclista que sufrió politraumatismos graves de cráneo, luego de que su vehículo impactara contra un automóvil Chevrolet Corsa en el kilómetro 3 de la autopista 25 de Mayo, entre José María Moreno y Beuchef.

El violento choque ocurrió en las primeras horas del día, en circunstancias que aún son materia de investigación. Según los primeros testimonios, la moto colisionó contra la parte trasera del auto, arrojando al conductor contra el pavimento.

A pesar de llevar puesto el casco, el joven padeció un politraumatismo de cráneo a causa de la fuerza del impacto. De inmediato, se montó un gran operativo de seguridad en la zona para asistir a los conductores y asegurar la traza vial.

En declaraciones televisivas, Agustín, el conductor del Chevrolet Corsa involucrado en el siniestro, brindó su testimonio: "Estoy bien, tranquilo, estaba preocupado porque el muchacho no respondía. Estaba yendo a trabajar y me pegó de atrás, no sé por qué pasó, pero impactó en la parte izquierda de atrás".

La motocicleta quedó tendida sobre el asfalto, junto a las pertenencias del herido, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Álvarez, ubicado en el barrio porteño de Flores.

Como consecuencia del operativo, un carril de la autopista permaneció cortado por varias horas mientras se llevaron a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.