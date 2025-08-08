En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un motociclista iba en contramano y murió tras colisionar con un colectivo

Al lugar acudió el personal policial y un servicio de emergencias, que constató el fallecimiento del conductor del rodado menor.

08/08/2025 | 11:00Redacción Cadena 3

FOTO: Un motociclista iba en contramano y murió tras colisionar con un colectivo

Un motociclista que viajaba en contramano colisionó con un colectivo y se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles 9 de Julio y La Rioja, en la provincia de Córdoba.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se produjo este jueves por la tarde cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta marca Motomel 110cc chocó con un colectivo y el acompañante del motociclista resultó herido.

Al lugar acudió el personal policial y un servicio de emergencias que constató el fallecimiento del conductor del rodado menor. Además, se supo que en la moto también viajaba un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades. La zona permaneció parcialmente cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

Finalmente, se determinó que en este caso va a intervenir la Fiscalía de turno de la provincia para continuar con el cierre judicial de lo sucedido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un motociclista en contramano chocó con un colectivo en Córdoba.

¿Quiénes estuvieron involucrados? El conductor de la moto y un adolescente de 16 años como acompañante.

¿Cuándo sucedió? Este jueves por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de calles 9 de Julio y La Rioja, Córdoba.

¿Por qué se investiga el impacto? Para establecer las causas del choque y las responsabilidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho