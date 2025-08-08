FOTO: Un motociclista iba en contramano y murió tras colisionar con un colectivo

Un motociclista que viajaba en contramano colisionó con un colectivo y se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calles 9 de Julio y La Rioja, en la provincia de Córdoba.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro se produjo este jueves por la tarde cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta marca Motomel 110cc chocó con un colectivo y el acompañante del motociclista resultó herido.

Al lugar acudió el personal policial y un servicio de emergencias que constató el fallecimiento del conductor del rodado menor. Además, se supo que en la moto también viajaba un adolescente de 16 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades. La zona permaneció parcialmente cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.

Finalmente, se determinó que en este caso va a intervenir la Fiscalía de turno de la provincia para continuar con el cierre judicial de lo sucedido.