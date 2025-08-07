FOTO: Un joven de 21 años simulaba tener un comedor comunitario pero comercializaba drogas: fue detenido

Un joven de 21 años simulaba tener un comedor comunitario cuando en realidad ese lugar era utilizado para la comercialización de drogas como cocaína y marihuana, por lo que fue detenido en la ciudad costera de Mar del Plata.

Según el portal 0223, al hombre lo atraparon en el barrio Zacagnini tras varios allanamientos y fue alojado en la Unidad Penal 44 de Batán luego de una investigación en trámite en la fiscalía de Estupefacientes.

En este caso, también participó el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata que llevó adelante las medidas avaladas por la Justicia de Garantías en los inmuebles ubicados en Anchorena entre Tejedor e Ingenieros.

En esa vivienda secuestraron varios envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados listos para su comercialización, cogollos, plantas de marihuana y una carpa de cultivo con su respectivo kit de iluminación.

Según las autoridades policiales, la investigación se inició a finales de mayo tras una denuncia anónima y tras distintas tareas investigativas, los fiscales solicitaron el allanamiento que terminó con la aprehensión del joven que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.