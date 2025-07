Un joven confesó que denunció falsamente a su padre por abuso sexual

Un joven de 20 años denunció a su padre por presuntos abusos sexuales, el hombre estuvo preso tres años, y ahora admitió que fue una mentira: “Fue una historia impuesta por mi madre”.

Tomás Ghisoni publicó un video en sus redes sociales para narrar la historia de la acusación falsa contra el obstetra Pablo Ghisoni, absuelto de forma unánime.

“Cuando era adolescente acusé falsamente a mi papá de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que lo sostuve durante casi diez años”, señaló el muchacho que se mostró muy arrepentido, quien agregó que “hace dos meses y luego de un proceso largo empezó a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira”.

El joven resaltó que durante su adolescencia le contaron que su padre era “peligroso”, “debía tenerle miedo” porque “lastimaba” y “golpeaba” a su familia, una situación que reiterada e impuesta por “una figura adulta” en la que “confiaba plenamente”: su madre.

En este sentido, Ghisoni reconoció que los hechos “no tenían sustento”, al tiempo que como consecuencia de las injurias, “su papá estuvo preso tres años”: “Perdió su trabajo, su nombre, su salud y su dignidad”.

Sin embargo, “empezó a ver cosas que no le cerraban” porque “la historia que defendió y militó no era cierta”, una experiencia que, según su testimonio, “lo dejó desarmado y roto”.

“Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí me usaron” para “ser víctima de un entorno que me enseñó a repetir, dibujar, qué decir y qué no en las audiencias” del juicio oral que se llevó a cabo en agosto de 2023: “Esto destruyó a un nombre inocente”.

Tomás destacó que no pretende negar la existencia de las agresiones sexuales, “que merecen justicia”, sino que “las falsas denuncias también son una forma de abuso” a raíz de que “roban años y siembran desconfianza en las voces que necesitan ser escuchadas”.

El caso

El 2 de octubre de 2012, la Justicia le quitó la patria potestad de tres menores a Andrea Vázquez, la falsa denunciante, y ordenó que pasen a resguardo de Pablo Ghisoni, su padre.

La mujer y dos de sus descendientes, entre los que se encontraba Tomás, radicaron un descargo contra su ex marido por presuntas violaciones en perjuicio de los niños, motivo por el que el hombre fue arrestado.

El hombre permaneció aprehendido tres años, fue absuelto en septiembre de 2023, sin una imputación formal del fiscal, aunque la causa continúa abierta debido a que Vázquez apeló.