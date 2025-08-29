FOTO: Un hombre quemó con ácido a su pareja y le dieron prisión preventiva en Rosario

Un hombre de 50 años fue imputado con prisión preventiva por tres meses por quemar con ácido a su pareja y causarle severas lesiones en brazos, piernas y espalda, además de golpearla y retenerla encerrada en una casa en la ciudad de Rosario.

Según información que publicó Rosario3, la mujer está internada en el hospital HECA por los hechos de violencia sufridos. La víctima logró escapar gracias a que un día el hombre se olvidó de dejarla encerrada, por lo que pudo correr a la casa de su amigo y refugiarse.

Ante el juez Rodrigo Santana, la fiscal Guillermina Torno expuso que el imputado provocó las lesiones entre el 14 y el 18 de agosto aplicando un agente químico sobre tatuajes de la víctima en brazos, piernas y espalda, con el objetivo de remover la tinta, ya que los tatuajes le desagradaban.

Como consecuencia, la mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado, además de tener varios golpes que le propinó su pareja tras una pelea.

Luego, según las declaraciones, el hombre retuvo a la mujer en el domicilio de Italia al 3200 “con la finalidad de que nadie vea sus lesiones”. Cada vez que salía de la vivienda se llevaba la llave, dejando a la víctima encerrada.

Por otro lado, el acusado ya había sido aprehendido el 26 de enero del año pasado, cuando fue arrestado bajo sospecha de golpear a la misma mujer en distintas partes del cuerpo y amenazarla para que no denunciara.

Finalmente, el fiscal de la causa le atribuyó los delitos de lesiones graves agravadas por la relación preexistente y el contexto de violencia de género, en concurso real con privación de la libertad agravada, también la jueza Silvana Lamas González le otorgó medidas alternativas, consistentes en la prohibición de acercamiento, de salir de Rosario y de portar armas por un período de 60 días.