FOTO: Un hombre le disparó cinco veces a su vecino tras una discusión en Berisso

Un joven de 26 años fue detenido tras haber tenido una discusión con su vecino y dispararle cinco veces en la localidad de Berisso, en la ciudad de La Plata.

Según la información aportada por el portal 0221, la policía detuvo a un hombre que estaba acusado de intento de homicidio que había ocurrido el 15 de enero de este año.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada al hospital, sobrevivió e identificó al joven como el autor del ataque.

Luego de varios meses, la Justicia libró la orden de captura del imputado, que permanecía prófugo desde entonces, pero fue encontrado en la Escuela Primaria N° 22, donde asisten sus hijos.

Tras varias investigaciones, este lunes se montó un operativo de vigilancia y los efectivos lo aprehendieron cuando se encontraba en la puerta del establecimiento a bordo de un Renault Logan.

Además, hubo varios enfrentamientos a la hora de llevarlo detenido pero finalmente, fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la UFI interviniente, bajo la carátula de "tentativa de homicidio, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones agravadas".

Por último, se supo que el joven posee varios antecedentes penales y que era una persona con un carácter violento para resolver las diferencias con el otro.