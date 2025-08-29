FOTO: Un hombre fue condenado a nueve años por abusar sexualmente de un niño en Santa Fe

Un hombre de 67 años, identificado como Herasmo Ismael Ocampo, fue condenado a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño de su entorno en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado, en la provincia de Santa Fe.

Según el Ministerio Público Fiscal de la provincia, la sentencia fue dispuesta por unanimidad por los jueces Martín Gauna Chapero (presidente del tribunal), Claudia Bressán y Sergio Olivera, al término de un juicio oral que concluyó este mediodía en los tribunales de Reconquista.

La fiscal del MPA, Georgina Díaz, estuvo a cargo de la acusación. “Si bien valoramos el resultado condenatorio, esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir”, expresó tras conocerse la resolución.

Según se probó en el debate, en octubre de 2023 Ocampo cometió el abuso en la vivienda en la que residía. La víctima, un niño vecino suyo que cursaba la escuela primaria, fue amenazado con un cuchillo durante el ataque.

Díaz precisó que una de las hijas del acusado presenció lo ocurrido desde el exterior de la vivienda a través de una ventana. De inmediato le contó lo sucedido a su hermana y juntas se dirigieron a la policía para radicar la denuncia que dio inicio a la investigación.

Si bien ambas hijas se abstuvieron de declarar en contra de su padre durante el juicio, la fiscal resaltó que las pruebas reunidas fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de Ocampo.

Entre esas evidencias se destacó la entrevista en cámara Gesell realizada al niño, quien relató con detalle el abuso y hasta dibujó el cuchillo con el que fue intimidado.

Finalmente, el tribunal condenó a Ocampo como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma.