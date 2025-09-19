Un custodio de Cristina Kirchner mató a un ladrón que quiso robarle la moto

FOTO: Un custodio de CFK enfrentó a tiros a un motochorro.

Un custodio de Cristina Kirchner se defendió a tiros de un robo en Camino del Buen Ayre, altura San Martín, y horas después uno de los delincuentes ingresó muerto al hospital tras recibir un disparo.

El intento de robo tuvo lugar en la autopista Camino del Buen Ayre, altura km 2.5, en la localidad de José León Suarez, cuando el sargento Carlos Alberto Carranza fue abordado por dos motochorros armados.

Según su declaración, los delincuentes lo obligaron a bajarse del vehículo y fue en ese momento cuando comenzaron a forcejear. En eso, repelió la acción utilizando su arma reglamentaria, produciéndose un enfrentamiento armado.

Como resultado del tiroteo, el efectivo resultó ileso y los delincuentes se dieron a la fuga a pie hacia el penal de San Martín, abandonando la moto en el lugar.

Se constató que uno de los sujetos resultó herido. Minutos después, ingresó muerto al Hospital Bocalandro de la Ruta 8, en Tres de Febrero.

En la causa interviene la Fiscalía N°6 del Departamento Judicial de San Martín, que dispuso actuaciones caratuladas como tentativa de robo, abuso de arma y lesiones.

Asimismo, se solicitó la declaración testimonial del efectivo, y el secuestro del arma reglamentaria para pericias.