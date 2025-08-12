Un colectivo con turistas desbarrancó y volcó camino al cerro Catedral

Un colectivo de la empresa Mi Bus que trasladaba turistas hacia el cerro Catedral protagonizó un grave accidente este martes en San Carlos de Bariloche, luego de que el chofer sufriera un desmayo mientras conducía. El vehículo se salió de la calzada, desbarrancó y terminó volcado a la vera de la ruta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.20 en el acceso al cerro, a escasos metros de la rotonda de la Virgen de las Nieves.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según Jesús Vargas, director de Protección Civil de Bariloche, "no hubo heridos de gravedad", aunque dos personas fueron derivadas a un hospital local.

El incidente, que se produjo cuando el micro sufrió un despiste y quedó volcado sobre un lateral, generó preocupación entre los pasajeros. Vargas explicó a Cadena 3 que "fue algo verdaderamente aparatoso" y que, aunque no se reportaron lesiones graves, varios pasajeros presentaron golpes que requirieron evaluación médica en el lugar.

"Entre 15 y 20 personas fueron evaluadas, y se realizaron traslados de importancia, aunque tampoco de gravedad", agregó.

Los primeros informes indican que el chofer del micro podría haber sufrido una descompensación, lo que provocó el desvío de la trayectoria del vehículo. "Aparentemente, el chofer se desvaneció, y eso fue la causa del accidente", indicó Vargas.

La ruta que conecta San Carlos de Bariloche con el Cerro Catedral estuvo interrumpida durante algunas horas, pero ya se encuentra normalizada. La situación ha sido controlada y las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los incidentes relacionados con el accidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el accidente, bomberos voluntarios, personal policial y ambulancias acudieron rápidamente para asistir a los turistas y garantizar el traslado de los heridos. La Policía de Río Negro cortó el tránsito en la zona para permitir la circulación de los vehículos de emergencia y resguardar la seguridad de quienes trabajaban en el operativo.

Informe de Alejandro Bustos