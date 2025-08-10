Violento triple choque en la General Paz dejó 9 heridos

Un violento triple choque ocurrió en esta mañana en la Avenida General Paz, a la altura de la Avenida de Los Corrales, en el barrio de Mataderos. El accidente involucró a dos autos y una camioneta que circulaban en sentido al Río de la Plata. Nueve personas resultaron heridas, entre ellas ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Según testigos, un Peugeot 208 que circulaba a gran velocidad y haciendo zig zag chocó de atrás a un Peugeot 206. Este último vehículo se incendió y varios vecinos intervinieron para apagar el fuego. Tras el choque, una de las ruedas del 206, que quedó destrozado, impactó contra una camioneta. La dueña del Peugeot 208 relató que se lo había prestado a un amigo, quien estaba llevando a otro amigo a su casa.

El personal de Bomberos y del SAME se presentó rápidamente en el lugar. Al advertir la gravedad de las lesiones, las autoridades trasladaron a los heridos a hospitales cercanos. Dos hombres y una mujer, todos con politraumatismos, fueron derivados al Hospital Santojanni. En tanto, un hombre de 28 años con politraumatismo grave fue trasladado en helicóptero al Hospital Argerich.

La intervención del SAME aéreo y las tareas de remoción de los vehículos obligaron a cortar la avenida, lo que derivó en otro triple choque de menor magnitud a 500 metros del lugar del siniestro.