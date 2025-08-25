Un colectivo chocó contra el ingreso del Hospital de Urgencias: 9 nenes heridos

FOTO: Un colectivo chocó contra un ingreso del Hospital de Urgencias: nueve heridos

Un colectivo de la empresa Coniferal chocó en la tarde de este domingo contra un alero en la entrada de ambulancias del Hospital de Urgencias, en el hecho al menos 9 menores resultaron heridos.

El hecho ocurrió en el nosocomio ubicado sobre la calle Catamarca al 441 del centro de la ciudad de Córdoba.

El chofer del vehículo explicó que se dirigía al hospital con una mujer descompensada para recibir asistencia médica.

Tras el accidente, se reportaron casi una decena de heridos, la mayoría menores.

En el lugar, trabajaron médicos y personal policial para atender la situación.