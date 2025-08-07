En vivo

Sociedad

Un bar de playa abrió en pleno invierno en CABA: ubicación y precios

El local tiene arena en el suelo y palmeras, para simular una playa.

07/08/2025 | 05:00Redacción Cadena 3

FOTO: Bar de playa abrió en invierno en CABA: dónde está y precios para disfrutarlo

En pleno invierno abrió en Palermo Soho un original bar con playa, palmeras y tragos, único de este tipo en Buenos Aires, que transmite la sensación de estar en verano disfrutando de una merienda o cena con los pies en la arena blanca del Caribe y acompañamiento musical.

El barrio es conocido por su vibrante escena gastronómica, y ofrece una amplia variedad de opciones que van desde restaurantes de alta cocina hasta bares y cafés informales.

Lugares como Caldén del Soho, La Cabrera y Don Julio son altamente recomendados, además de opciones más casuales como Chori y Burger Joint.

Y además, se encuentra el Mercado Soho, un espacio gastronómico con diversas propuestas culinarias.

Parador urbano ambientado como playa

Pero apareció una nueva propuesta que agrega valor por su originalidad: contiene un entorno playero complementado con paisajes de mar y sol proyectados en una pantalla gigante.

Trasponer el umbral desde la calle hace olvidar el gris cemento urbano que quedó atrás, más lejos aún que las vacaciones de verano.

Da verosimilitud a tal proyección imaginaria tener que andar sin calzado y con los pantalones arremangados sobre el suelo cubierto de arena, entre vegetación que trae reminiscencias de los lares tropicales y la escultura física de Lilo & Stitch como virtual guardia pletoriana.

Inclusive el lugar está dotado de otras instalaciones en las que se puede hacer co-working, como si los compromisos laborales se trasladaran a un típico escenario estival de descanso.

El nombre del singular restó es ParadorV8. Emula a los característicos enclaves gastronómicos que se encuentran a orillas del mar en los balnearios más exclusivos. Su dirección es Gorriti 4830, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es por la ambientación que caracteriza al denominado sector playa del bar.

Abre desde las 17:30 para la merienda y desde las 19:30 para cenar.

Y los domingos, de 10 a 18 con acceso a las demás áreas, como una decorada con estética retro de los años 50, ideal para gozar de un entorno más nostálgico, con sillones y muchas luces de neón.

Algunos precios orientativos son:
* Espresso $3800
* Latte $4900
* Medialuna $2000
* Budin de limon y arandanos $6000
* Muffin dulce de leche y chips $6000
* Brownie $5800

Lectura rápida

¿Qué abrió en Palermo?
Un bar original que simula una playa, llamado ParadorV8.

¿Dónde se encuentra?
En Gorriti 4830, Palermo Soho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuáles son los horarios de apertura?
El bar abre desde las 17:30 para merienda, y desde las 19:30 para cenar. Los domingos, de 10 a 18.

¿Qué precios orientativos tiene?
Ejemplo de precios: Espresso $3800, Latte $4900, Medialuna $2000.

¿Qué tipo de ambiente ofrece?
Un entorno con arena, palmeras, proyecciones de paisajes, y espacios para coworking.

[Fuente: Noticias Argentinas]

