FOTO: Tres amigos murieron al chocar contra un tren de carga y uno permanece grave.

Un trágico accidente sacudió este sábado al sur del departamento Islas, en Entre Ríos, donde una camioneta con cuatro ocupantes fue embestida por un tren de carga en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos. El saldo fue de tres víctimas fatales y un sobreviviente que permanece internado en grave estado.

La camioneta, una Toyota Hilux, era ocupada por un grupo de amigos que había salido a pescar. El violento impacto contra la formación ferroviaria —que había partido desde Basavilbaso rumbo a Puerto del Guazú cargada con cereales— dejó la cabina completamente destrozada.

Según informó la Policía Departamental Islas, dos de los pasajeros quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y murieron en el lugar, mientras que un tercero falleció poco después, cuando era trasladado por personal de emergencia. Las víctimas fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), todos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires.

El único sobreviviente es Diego Dannunzio (45), quien fue rescatado con vida y derivado al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde permanece sedado e internado con una fractura de fémur en la pierna izquierda.

Por su parte, el maquinista de la formación y su acompañante, ambos de Basavilbaso, resultaron ilesos.

El comisario Jorge Moreyra señaló que todo indica que los cuatro viajaban rumbo a Gualeguay para una jornada de pesca, ya que en el interior de la camioneta se encontraron cañas, equipos y demás elementos relacionados.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, y personal de salud, quienes realizaron las tareas de extracción de los cuerpos y el traslado del herido.

Las primeras pericias apuntan a determinar la mecánica de la colisión en un tramo ferroviario que carece de barreras y señalización sonora, una situación que genera inquietud entre los vecinos y automovilistas que circulan habitualmente por esa zona.