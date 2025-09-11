Trata laboral en Miramar: allanaron un templo evangélico y varios domicilios

La Policía Federal realizó cuatro allanamientos en el marco de una causa por trata de personas que tramita la Justicia Federal, el operativo se desplegó en distintos puntos de la ciudad y permanece bajo secreto de sumario.

El hecho ocurrió este jueves en un operativo en Miramar, en el marco de una causa por trata de personas que investiga la Justicia Federal. Las medidas incluyeron allanamientos en un templo evangélico, un local comercial y dos domicilios particulares.

De acuerdo al medio 0223, los procedimientos alcanzaron a la iglesia evangélica Escuderos de Cristo, ubicada en la avenida 9 y calle 72; a un local de compraventa en avenida 23 y 38; a un domicilio en 52 bis casi 3 y a una vivienda cuya dirección no fue precisada.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, responsable de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

Fuentes judiciales confirmaron la realización de los operativos simultáneos, aunque advirtieron que no pueden brindar mayores precisiones ya que la causa permanece bajo secreto de sumario.