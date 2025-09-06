En vivo

Sociedad

Tragedia en la Ruta 237: murió una mujer y hay dos heridos graves tras un vuelco

Una mujer de 76 años murió y dos personas resultaron gravemente heridas tras volcar la camioneta en una curva, cerca de Piedra del Águila, mientras se dirigían a Bariloche.

06/09/2025 | 19:39Redacción Cadena 3

FOTO: Murió una mujer y hay dos heridos graves tras un vuelco en la Ruta 237.

Una mujer de 76 años murió y otras dos personas resultaron gravemente heridas este sábado por la mañana luego de que una camioneta Volkswagen Amarok volcara en una curva de la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila, Neuquén.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 1440, en el sector conocido como la Bajada de los Álamos, caracterizado por curvas cerradas. Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el vehículo "mordió la banquina, perdió el control y chocó contra el guardarraíl", antes de ser expulsado unos 30 metros por un barranco y quedar a un costado de la ruta.

En el vehículo viajaban cinco personas: dos hombres y tres mujeres. Afortunadamente, todos llevaban colocado el cinturón de seguridad, aunque el impacto fue tal que provocó la muerte de una mujer y dejó a dos ocupantes con heridas graves, quienes fueron trasladados al hospital local y se encuentran estables.

Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para retirar el cuerpo de la víctima del habitáculo y asistir a los heridos. Además de los bomberos, intervinieron efectivos de la policía de tránsito para controlar la zona y garantizar la seguridad.

Por el momento, se investiga cómo se produjo exactamente el vuelco, aunque todo apunta a que la velocidad combinada con la curva cerrada fue el factor determinante en la tragedia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer de 76 años murió y dos personas resultaron gravemente heridas en un accidente vehicular.

¿Quiénes estuvieron involucrados? En el accidente participaron cinco personas que viajaban en una camioneta Volkswagen Amarok.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este sábado por la mañana, minutos antes de las 8.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente ocurrió en la Ruta 237, cerca de Piedra del Águila, Neuquén, en la Bajada de los Álamos.

¿Cómo se produjo el accidente? Se investiga el vuelco, pero se considera que la velocidad en una curva cerrada fue el factor determinante.

