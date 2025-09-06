Una mujer y su hija fueron rescatadas tras perderse en el cerro de San Roque

FOTO: Una mujer y su hija fueron rescatadas en el cerro San Roque.

Una intensa búsqueda que se extendió durante la noche concluyó este martes por la mañana con el hallazgo de una mujer de 39 años y una niña de 6, que habían desaparecido en la zona del cerro de la Virgen de La Medalla Milagrosa, en San Roque, departamento Punilla.

El operativo fue encabezado por efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), con la colaboración de personal de la departamental local. Ambas fueron localizadas y asistidas por un servicio médico en el lugar, constatándose que se encontraban en buen estado de salud, pese a las horas transcurridas a la intemperie.

De acuerdo con el parte policial, madre e hija habían salido a caminar en la tarde del lunes, pero al caer la noche se desorientaron en medio del recorrido. Ante la falta de noticias, se dispuso un dispositivo de rastrillaje que se prolongó hasta dar con ellas al amanecer.

La rápida intervención de los rescatistas permitió contener a las víctimas y evitar mayores complicaciones. El hecho vuelve a poner de relieve la importancia de extremar precauciones en los senderos serranos, donde las caminatas recreativas pueden transformarse en situaciones de riesgo si no se toman los recaudos necesarios.