FOTO: Tokio traslada a Buenos Aires restaurantes y deliverys por una semana

La gastronomía japonesa volvió a hacerse presente en Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre, con la séptima edición de la Gastro Japo Food Week, que se consolidó como uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura nipona.

Restaurantes, pastelerías, cafés y delivery de distintas ciudades del país oriental ofrecieron en cada uno de sus locales menús especiales inspirados en la costumbre japonesa de reunirse al final del día para compartir comida y bebida.

El lema elegido para esta edición fue “Otsukaresama”, una expresión que en Japón se usa para agradecer y reconocer el esfuerzo de la jornada laboral.

“Queremos transmitir esa sensación de comunidad y gratitud que se vive en los izakaya japoneses, donde colegas y amigos se juntan después del trabajo a relajarse, charlar y disfrutar de buena comida”, explicó Lorena Nonaka, presidenta del Club Gastro Japo, la asociación civil que reunió a más de 60 emprendimientos gastronómicos en todo el país, organizadora de esta nueva edición.

El sake como protagonista

Este año, el foco estuvo puesto en el sake, la tradicional bebida japonesa que se elabora a base de arroz fermentado.

Aunque en Japón es una bebida tradicional, en Argentina todavía fue una experiencia novedosa para muchos consumidores.

Durante la semana del evento, se buscó dar a conocer sus variedades y formas de consumo, acompañando platos típicos de los izakaya, como brochettes de pollo (yakitori), bowls de arroz con carne (donburi), frituras (tenpura) y pequeñas porciones ideales para compartir.

Los locales de pastelería también tuvieron su espacio, ofreciendo un after office dulce: una tendencia en alza que combinó café de especialidad con wagashi (pastelería tradicional japonesa) y yogashi (estilo occidental con inspiración nipona).

Puente cultural

La Gastro Japo Food Week se convirtió en un puente cultural que trascendió lo culinario.

Durante diez días fue posible recorrer distintos puntos del país y experimentar la diversidad de sabores que ofreció la cocina japonesa: desde el sushi y el ramen, hasta creaciones innovadoras que fusionaron técnicas niponas con ingredientes locales.

Participar fue simple: solo había que acercarse a los locales adheridos —cuyo listado estuvo disponible en la cuenta de IG @clubgastrojapo — y disfrutar de los menús especiales diseñados exclusivamente para esta semana.

Durante la semana también hubo pop ups colaborativos: experiencias especiales donde dos o más restaurantes se unieron para ofrecer un menú único, combinando estilos y especialidades en un solo lugar.

“Queremos que más argentinos descubran la riqueza de nuestra cultura a través de la comida. Cada plato, cada copa de sake, es una forma de acercar Japón a la mesa de todos”, concluyó Nonaka.

Misión de empresarios japoneses

Como novedad, este año la Gastro Japo Food Week contó con la visita de una comitiva de empresarios japoneses de sectores clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres, en el marco de una misión organizada por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón).

El 23 de septiembre se realizó una rueda de negocios en Mercat Villa Crespo, dirigida a profesionales del rubro: importadores, restaurantes, distribuidores y vinotecas interesados en explorar oportunidades comerciales.

Esta iniciativa buscó fortalecer los lazos gastronómicos y comerciales entre Japón y Argentina, potenciando la presencia de productos japoneses en el mercado local y generando sinergias con emprendedores y distribuidores argentinos.

Además, como reconocimiento a su aporte a la difusión de la cultura japonesa en la ciudad, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a la Gastro Japo Food Week como evento de Interés Cultural.