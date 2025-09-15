En vivo

Sociedad

Tensión en Crónica TV: armado con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza

El incidente ocurrió a las 5.30 de la madrugada en Juan de Garay 140.

15/09/2025 | 07:08Redacción Cadena 3

FOTO: Operativo policial en la puerta de Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza

Un hombre con las facultades mentales alteradas ingresó en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica, portando un cuchillo y atacó al personal de seguridad.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, donde la Policía y el SAME realizaron un operativo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hombre ingresó al canal Crónica con un cuchillo y atacó al personal de seguridad.

¿Quién fue el protagonista? Un hombre con las facultades mentales alteradas fue el responsable del ataque.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada del lunes.

¿Dónde se dio la situación? En el edificio de Crónica TV, ubicado en Juan de Garay 140.

¿Cómo se gestionó el evento? La Policía y el SAME realizaron un operativo en el lugar tras el ingreso forzado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

