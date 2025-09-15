Tensión en Crónica TV: armado con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza

FOTO: Operativo policial en la puerta de Crónica TV: un hombre con un cuchillo ingresó al canal por la fuerza

Un hombre con las facultades mentales alteradas ingresó en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica, portando un cuchillo y atacó al personal de seguridad.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, donde la Policía y el SAME realizaron un operativo.