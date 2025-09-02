Susto en Carlos Paz: un voraz incendio destruyó una pollería en el centro

FOTO: Un incendio destruyó una pollería en Carlos Paz. (Foto: El Diario de Carlos Paz)

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la mañana en una pollería ubicada en la esquina de las calles Pellegrini y Uruguay, en el corazón de Villa Carlos Paz.

Pasadas las 11.30, efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, junto a bomberos voluntarios, lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Según el parte oficial, el incendio causó daños totales en las instalaciones del local dedicado a la venta de pollos a las brasas. Como medida preventiva, se evacuó a los vecinos de las viviendas colindantes, sin que se reportaran personas lesionadas.

La rápida acción de los bomberos fue clave para contener el siniestro y proteger las estructuras aledañas.

El Comisario Sergio Chávez, de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), informó que aún se investigan las causas que originaron el incendio. Las autoridades seguían trabajando en el lugar.

Según lo informado por El Diario de Carlos Paz, en los minutos previos al siniestro dos trabajadores habrían estado realizando la limpieza de una chimenea y habrían utilizado un soplete para despegar la grasa acumulada.



Fotos: Policía de Córdoba.

