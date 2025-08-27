En vivo

Sociedad

Suspendieron más de 4.000 pensiones por invalidez en Jujuy tras una auditoría

Claudia Choque, directora de inclusión en Jujuy, confirmó a Cadena 3 la suspensión de 4.476 pensiones por invalidez, afectando a personas vulnerables en situaciones dramáticas.

27/08/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: Denuncias de corrupción en discapacidad generan preocupación en el sector

    Audio. Más de 4.000 pensiones por invalidez suspendidas en Jujuy tras auditoría

    Informados al regreso

    Episodios

Más de 4.000 pensiones por invalidez fueron suspendidas en la provincia de Jujuy, según confirmó a Cadena 3 Claudia Choque, directora provincial de inclusión de personas con discapacidad. 

La Agencia Nacional de Discapacidad reportó un total de 4.476 beneficiarios suspendidos al 15 de agosto de este año. Claudia Choque expresó que muchos afectados no reciben la notificación de la auditoría o reciben la documentación a direcciones inexistentes. 

“Lo extraño es que no les ha llegado la carta documento informando la fecha de la auditoría, pero sí les llega la carta documento informando la suspensión”, afirmó Choque. La Dirección Provincial ofrece asistencia a los afectados, facilitando información y modelos de notas a través de un WhatsApp.

La directora instó a la población a que “no deje de responder esto, que no se quede, que no se guarde la carta documental”. Además, se está elevando un pedido desde la Defensoría del Pueblo para ayudar a quienes enfrentan esta situación.

La comunidad también se moviliza en apoyo a las familias afectadas, como en el caso de una madre que, a pesar de estar en Buenos Aires con su hijo en tratamiento oncológico, recibió la citación de la auditoría en Jujuy. 

Informe de Elisa Zamora 

