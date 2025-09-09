En vivo

Sociedad

Suman 15 líneas de colectivos al AMBA con posibilidad de pago digital

En el AMBA se podrá utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, celulares y relojes con tecnología NFC, código QR y SUBE física o digital.

09/09/2025 | 13:49Redacción Cadena 3

FOTO: Se incorporaron 15 líneas de colectivos al sistema para que los pasajeros paguen con cualquier medio de pago

Quince líneas más de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incorporaron al sistema SUBE para que los pasajeros paguen el boleto con cualquier medio de pago.

Desde el Ministerio de Economía y Transporte anunciaron que a partir de este martes 9 de septiembre otras 15 líneas de colectivos se sumaron al sistema que te permite abonar el pasaje con distintas alternativas.

¿Cuáles son las líneas que se suman a la apertura SUBE en el AMBA?

  • Jurisdicción Nacional: 49, 57, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 180 y 193.
  • Jurisdicción Provincial: 249 y 410.

Opciones para pagar el colectivo

En estas líneas, ahora podés usar:

  • Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.
  • Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.
  • Código QR.
  • SUBE física o SUBE Digital.

Cómo pagar

  • Con tarjeta sin contacto, celular o reloj: indicá tu destino y acercá el medio de pago al validador.
  • Con QR: generá el código en tu celular y apuntalo de frente al lector, ubicado debajo de la pantalla.

“El valor del boleto se mantiene igual que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas”, detallaron.

Además, confirmaron que, si viajas con tu SUBE, seguís accediendo a los beneficios sociales y a los descuentos por combinación entre colectivos de jurisdicción nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, trenes y subtes.

“La apertura del sistema SUBE representa un paso clave hacia una movilidad urbana más moderna, accesible y conectada. Al ampliar las opciones de pago, se promueve la inclusión financiera y se fortalece un ecosistema que integra transporte, tecnología y servicios financieros”, expresaron.

¿Cuántas líneas de colectivos se incorporaron al sistema SUBE? Quince líneas más en el AMBA.

¿Desde cuándo se pueden usar los nuevos métodos de pago? Desde el martes 9 de septiembre.

¿Qué opciones de pago están disponibles? Tarjetas de débito, crédito, celulares, relojes con NFC, código QR y SUBE.

¿Se mantiene el valor del boleto? Sí, el valor se mantiene igual que con una SUBE registrada.

¿Qué beneficios siguen aplicando si se usa la SUBE? Beneficios sociales y descuentos en combinaciones de transporte.

[Fuente: Noticias Argentinas]

